LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Kimi Antonelli ha chiuso al comando la classifica dei tempi della prima giornata del fine settimana di gara in Qatar, penultimo appuntamento della stagione. Il pilota Mercedes ha fatto segnare un tempo di 1’23″077 nelle FP2, precedendo il compagno di squadra George Russell, secondo in 1’23″204. Entrambi hanno ottenuto il proprio miglior crono con pneumatici C2 nuovi. Lando Norris ha concluso la seconda sessione al terzo posto con un tempo di 1’23″522, realizzato con un set di Soft nuove. Come già accaduto nelle FP1, anche nella seconda sessione, interrotta da un paio di bandiere rosse che hanno impedito i crono su Soft, sono state utilizzate tutte le mescole disponibili. Soltanto Gabriel Bortoleto ha però portato in pista la Hard nelle FP2, completando 24 giri sullo stesso set prima di percorrerne altri cinque con un treno di Soft. Tutti gli altri piloti hanno invece utilizzato esclusivamente Soft e Medium.

Il maggior numero di giri completati con un singolo set di Soft nelle FP2 è stato registrato da Alex Albon, con 11 tornate. George Russell, Kimi Antonelli e Isack Hadjar hanno invece percorso 25 giri ciascuno sullo stesso set di Medium, risultando i piloti che hanno sfruttato maggiormente questa mescola.

Nella prima sessione di prove libere, sette piloti hanno scelto di iniziare il lavoro con la Hard, mentre gli altri quindici sono scesi in pista con la Medium. Nel corso della sessione tutti hanno poi utilizzato anche la Soft. Le condizioni meteorologiche favorevoli hanno contribuito a rendere particolarmente produttiva la sessione. Carlos Sainz e Arvid Lindblad hanno percorso 16 giri sullo stesso set di C3, Kimi Antonelli ha completato il maggior numero di tornate (23) con un singolo treno di C2, mentre Nico Hùlkenberg ha fatto registrare il miglior dato sulla Hard con 18 giri. Anche nelle FP1 Antonelli è stato il più veloce, fermando il cronometro sull’1’23″217 con pneumatici Medium usati. Russell ha ottenuto il secondo miglior tempo in 1’23″724, mentre Isack Hadjar ha chiuso terzo in 1’23″878, entrambi con un set di Soft nuove.

“Il Qatar si sta confermando il circuito più severo della stagione per i pneumatici – è l’analisi di Simone Berra, Pirelli Chief Engineer -. Le simulazioni di gara svolte oggi, soprattutto nella seconda sessione di prove libere, hanno confermato le aspettative in termini di usura e degrado”. “Il graining, favorito dalla pista sporca e dal livello di carico aerodinamico, si è manifestato in maniera particolarmente marcata sull’anteriore sinistra, un fenomeno che ha accelerato il consumo della gomma e che ha portato diversi pneumatici a raggiungere livelli di usura molto elevati. E’ uno scenario che renderà ancora più importante per i team gestire attentamente l’usura dei pneumatici in vista della gara di domenica – ha proseguito Berra -. Anche il degrado prestazionale si è rivelato elevato, soprattutto sull’asse anteriore, al punto che una strategia a due soste sarebbe stata probabilmente la soluzione più competitiva anche in assenza delle limitazioni introdotte per questo evento volte a preservare l’integrità delle gomme. Per quanto riguarda le mescole, la Soft si è dimostrata competitiva sul giro secco, anche se alcuni team hanno faticato a estrarne il massimo potenziale. Interessante anche il comportamento della Hard che, pur essendo stata utilizzata da un numero limitato di squadre, ha mostrato una notevole costanza di rendimento. Per questo motivo, i team che hanno conservato due set di C1 potrebbero disporre di un’opzione strategica particolarmente interessante per la gara”.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

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