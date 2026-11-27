ROMA (ITALPRESS) – Quasi 3 euro ogni 100 di ricchezza prodotta in Italia dipendono dalla sola industria alberghiera. È il dato-chiave con cui si è aperta giovedì a Roma, presso la sede del CNEL, l‘Assemblea annuale di Confindustria Alberghi, alla presenza dei ministri delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del Turismo, Gianmarco Mazzi, e del Presidente del CNEL Renato Brunetta. Un appuntamento pensato per ridisegnare la politica industriale degli alberghi italiani nei prossimi dieci anni, chiedendo al Governo un’attenzione proporzionata al peso reale del comparto – a fronte di circa 30 milioni di euro dedicati al settore nella Legge di Bilancio 2027 – e superando la logica della semplice gestione dei flussi per puntare su qualità, permanenza e tenuta sociale delle comunità. A fotografare il perimetro economico del comparto è lo studio “Il valore che resta. L’industria alberghiera per territori, sviluppo e comunità”, realizzato dal Centro Studi Confindustria. I numeri certificano che gli alberghi sono una vera e propria infrastruttura economica per il Paese: le 21.630 imprese alberghiere (33.281 esercizi) attivano complessivamente 54,1 miliardi di euro di valore aggiunto – pari al 2,7% del PIL – e 643 mila unità di lavoro, con un effetto moltiplicatore che per ogni euro prodotto in hotel ne genera altri 1,65 lungo le filiere del Made in Italy e nell’indotto. Da soli, gli alberghi concentrano il 77% del valore aggiunto dei servizi di alloggio e il 71% degli occupati, producendo per ogni notte un valore aggiunto diretto più che doppio rispetto all’extra-alberghiero (72 euro contro 33), un divario che sale a 4,7 volte se misurato per singolo posto letto.

Partendo da questa fotografia, la Presidente di Confindustria Alberghi Elisabetta Fabri ha presentato al Governo un’agenda articolata su tre pilastri strategici, accompagnata dalla richiesta di un Decreto Semplificazioni e di interventi a costo zero immediatamente attuabili per snellire le procedure amministrative. Sul fronte degli investimenti, poiché chi opera in un albergo impegna l’impresa con orizzonti da cinque a vent’anni, l’Associazione propone di avviare già nei primi mesi del 2027 un tavolo permanente con le istituzioni e le imprese per varare un Piano decennale per l’industria alberghiera, sostenuto da una regia interministeriale (infrastrutture, trasporti, lavoro, fiscalità, sviluppo economico). Si chiedono regole stabili, tempi amministrativi certi e il rilancio degli strumenti strategici per il settore. Altrettanto centrale è il capitolo del capitale umano: negli hotel l’89% degli occupati è dipendente (contro il 51% degli altri alloggi) e la paga oraria è superiore del 4,3% rispetto al resto dell’ospitalità e della ristorazione, con una forte componente femminile (57%) e giovanile (29% under 35). Tuttavia, più di un profilo ricercato su due è oggi di difficile reperimento e la stagionalità resta una sfida aperta, con il 52% delle presenze concentrato tra giugno e settembre. Per rendere strutturali le carriere in albergo, Confindustria Alberghi chiede di estendere a tutto l’anno il trattamento integrativo del 15% per il lavoro notturno e straordinario festivo (attualmente previsto fino al 30 settembre), potenziare la detassazione delle mance, rendere stabili gli incentivi per gli alloggi del personale (staff house), rifinanziare il Fondo Nuove Competenze con risorse dedicate al comparto, introdurre sgravi contributivi per favorire la destagionalizzazione – incentivando l’estensione dei periodi di apertura delle strutture – e prorogare la causale individuale per i contratti a termine.

Sul piano del governo dei territori, l’Associazione richiama l’attenzione sull’impatto degli affitti brevi: negli ultimi cinque anni, secondo i dati Unioncamere-InfoCamere, le imprese alberghiere sono diminuite di 1.604 unità, mentre quelle che gestiscono alloggi per soggiorni brevi sono cresciute del 42% (oltre 13 mila in più, arrivando a quasi 45 mila, una volta e mezzo gli alberghi). Pur tutelando l’integrazione al reddito delle singole famiglie, si chiede una cornice nazionale chiara che applichi regole, controlli e obblighi fiscali adeguati alla gestione professionale su larga scala, insieme a procedure semplificate per il cambio di destinazione d’uso degli immobili alberghieri dismessi. Sull’imposta di soggiorno – passata dai 77 milioni del 2011 a oltre 1,3 miliardi stimati in più di 1.400 Comuni – si propone nella manovra un aggio per l’attività di riscossione svolta dagli hotel e il rimborso forfettario delle commissioni sui pagamenti elettronici, e tempi certi per l’entrata in vigore dei regolamenti comunali.

“L’ospitalità italiana è oggi una vera industria strategica, ma un riconoscimento politico vale solo se si traduce in azioni concrete e visione a lungo termine” – dichiara Elisabetta Fabri, Presidente di Confindustria Alberghi. “Per troppo tempo il successo del turismo si è misurato soltanto con arrivi e presenze: oggi la vera domanda è quanto valore resta nei territori e come migliora la vita di chi li abita. Quando una città perde i suoi residenti, perde l’autenticità che i viaggiatori cercano: per questo l’industria alberghiera è parte della soluzione, perché riqualifica gli immobili senza sottrarli alla residenza e crea lavoro stabile. Al Governo chiediamo regole eque, semplificazioni e l’apertura immediata di un tavolo permanente con le istituzioni e le imprese per costruire un Piano decennale dell’ospitalità: serve un percorso continuativo, investimenti, formazione e innovazione per rispondere alle esigenze di mercati e territori in evoluzione. Tutto ciò concertato e governato con una chiara visione dell’obiettivo finale”.

Nel pomeriggio, con la moderazione della giornalista de Il Sole 24 Ore Chiara Beghelli, si sono confrontati sulle politiche industriali per il comparto il Vicepresidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo Leopoldo Destro, l’Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo Anna Roscio, i deputati Gianluca Caramanna e Andrea Gnassi, il senatore Stefano Patuanelli, il responsabile turismo di Forza Italia Carlo De Romanis e l’Assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato. La giornata si è chiusa con la cerimonia dei Premi Confindustria Alberghi, la cui giuria è presieduta da Gianni Letta, con l’assegnazione del Premio Ferruccio Fabri per il miglior albergo icona di stile al Corinthia Rome e del Premio Roberto Wirth come personaggio alberghiero dell’anno a Erich Falkensteiner.

– foto Pexels.com –

(ITALPRESS).