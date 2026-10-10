Mazzi “Nel 2025 record di 535,5 milioni di presenze turistiche e 185 miliardi di spesa”

ROMA (ITALPRESS) – Sono 535 milioni e 500mila le presenze turistiche del 2025, per una spesa complessiva di 185 miliardi. Sono questi i numeri record presentati dal Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a Confesercenti Forum 2026, la manifestazione organizzata da Confesercenti in Piazza del Popolo a Roma.

“E il 2026 consolida questa tendenza positiva. La spesa dei viaggiatori stranieri nei primi otto mesi è salita a 16 miliardi e 200 mila euro, +5% sullo stesso periodo del 2025. Un ritmo di crescita oltre sei volte superiore a quello registrato un anno fa. Il ruolo del commercio e delle imprese di prossimità è fondamentale. Ogni attività che accende una piazza, ogni impresa che investe nel territorio, ogni servizio offerto ai cittadini e ai visitatori contribuisce a rendere una destinazione più attrattiva e accogliente. Perché non esiste turismo di qualità senza comunità vive, dinamiche e capaci di creare relazioni. Il successo dell’Italia lo stiamo raggiungendo grazie alle nostre città, ai borghi, alle produzioni locali, al patrimonio artistico e culturale, e alle nostre tradizioni ovvero al sistema Paese, in grado di rendere possibile quella straordinaria varietà di esperienze turistiche”, le parole del Ministro del Turismo.

“Il turismo è da tempo uno dei motori più potenti dell’economia italiana, un’industria fatta di imprese che generano ricchezza e occupazione sui territori. Ma è anche un settore che ha bisogno di essere accompagnato nelle sfide del futuro”, ha sottolineato il presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina.

“Dall’aumento dei costi energetici ai cambiamenti globali che stanno già ridisegnando la geografia dei flussi turistici e la stagionalità delle presenze, le nostre imprese devono affrontare trasformazioni profonde. Servono politiche e strumenti adeguati per sostenerne la competitività”. “Il turista che arriva in Italia cerca qualcosa in più rispetto alla bellezza dei nostri luoghi, alla cultura e alla gastronomia. Dobbiamo saper interpretare questa trasformazione, e la rigenerazione dei territori è la risposta”, ha aggiunto il presidente di Confesercenti Nico Gronchi. “Lo scorso anno i turisti hanno speso circa 56,7 miliardi di euro in Italia, esclusi i viaggi: il 24% nella ristorazione e il 15% nei negozi. Dobbiamo preservare l’identità e l’unicità della nostra offerta, perché è questo che rende l’Italia diversa dalle altre destinazioni”.

– Foto Ipa Agency –

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