TORINO (ITALPRESS) – John Elkann, Presidente di Stellantis, e il Rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, oggi hanno rinnovato per i prossimi 4 anni l’accordo di collaborazione avviato nel 1999 e consolidato nel corso di oltre venticinque anni.

La collaborazione punta a rafforzare ulteriormente il legame tra mondo accademico e industria attraverso attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, coinvolgendo professori, ricercatori, studenti e specialisti del CRF e di Stellantis. L’accordo avrà ricadute dirette sull’aggiornamento dei contenuti della didattica nell’ambito dell’autoveicolo e coinvolgerà gli studenti tramite proposte di didattica esperienziale. Alle aree di collaborazione già sviluppate negli anni precedenti si aggiunge un focus ancora più ampio sul manufacturing, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di nuove tecnologie e competenze applicabili sia ai veicoli sia ai processi attraverso cui vengono progettati e prodotti.

L’accordo supporterà le attività di ricerca su tematiche legate all’ingegneria dell’autoveicolo per il quadriennio 2026-2030. L’impegno di Stellantis ammonterà fino a 7.4 milioni di euro.

La collaborazione si concentrerà sulle principali trasformazioni tecnologiche che stanno ridefinendo l’industria automotive, dall’elettrificazione alle tecnologie di guida assistita e automatizzata, dalla connettività e dal software alle nuove soluzioni per il manufacturing e alla digitalizzazione dei processi industriali, fino alla sostenibilità e all’economia circolare.

L’obiettivo comune è trasformare ricerca e innovazione in soluzioni concrete capaci di rendere i veicoli più sicuri, efficienti, intuitivi e semplici da utilizzare, migliorando l’esperienza dei clienti nella vita di tutti i giorni, e contemporaneamente sviluppare tecnologie e processi produttivi più efficienti, flessibili e sostenibili.

“Nel precedente quadriennio 2022-2026, la collaborazione tra CRF, Stellantis e Politecnico di Torino ha prodotto risultati significativi sia sul fronte della formazione sia su quello della ricerca – si legge in una nota -. È proseguito il contributo diretto di manager e professionisti Stellantis al corso di Ingegneria dell’Autoveicolo attraverso corsi, testimonianze e moduli formativi dedicati alle tecnologie e alle competenze che stanno trasformando il settore automobilistico. Il percorso mantiene inoltre una forte relazione con il mondo del lavoro: oltre il 95% dei laureati magistrali risulta occupato a un anno dal conseguimento del titolo”.

Nel periodo 2022-2026 la collaborazione ha dato vita a 10 progetti di ricerca congiunti, dedicati principalmente alle tecnologie per l’elettrificazione, con attività su batterie e chimica delle celle, motori elettrici, elettronica di potenza, nuove architetture per i veicoli commerciali e soluzioni per la decarbonizzazione. A questi risultati si aggiungono 14 dottorati di ricerca avviati e completati, il supporto alla Squadra Corse degli studenti del Politecnico di Torino e oltre 40 brevetti, insieme a numerose opportunità di collaborazione diretta tra ricercatori, studenti e specialisti del CRF e di Stellantis.

“La collaborazione con il Politecnico di Torino, iniziata più di venticinque anni fa, rappresenta un esempio concreto di come industria e università possano lavorare insieme per sviluppare competenze e tecnologie capaci di accompagnare l’evoluzione della mobilità – ha dichiarato John Elkann, Presidente di Stellantis -. Innovazione per noi significa soprattutto trasformare la tecnologia in soluzioni semplici e concrete, capaci di migliorare i nostri prodotti, il modo in cui li realizziamo e l’esperienza quotidiana dei nostri clienti”.

“Il rinnovo di questa collaborazione rappresenta un investimento strategico sul futuro dell’industria e del nostro territorio, oltre che la conferma del valore di una relazione tra università e impresa costruita e consolidata in oltre venticinque anni – ha spiegato Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino -. In una fase di profonda trasformazione del settore automotive, crediamo che la ricerca e la formazione debbano procedere insieme, mettendo in connessione la conoscenza scientifica, lo sviluppo tecnologico e le concrete esigenze del sistema produttivo per progettare la mobilità del futuro. La collaborazione con Stellantis e il CRF ci consente di affrontare le grandi sfide della mobilità, dall’elettrificazione al software, dalla sostenibilità al manufacturing avanzato, contribuendo a generare innovazione e nuove competenze. Ma soprattutto ci permette di offrire a studenti e ricercatori un contesto in cui misurarsi con le sfide industriali, contribuendo a formare i talenti e a sviluppare le tecnologie che disegneranno la mobilità di domani”.

– foto ufficio stampa Stellantis –

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