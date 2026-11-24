ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Giustizia del Senato ha approvato, nell’ambito dell’esame del disegno di legge S. 1896 in materia di rilascio degli immobili, l’emendamento promosso e sostenuto autonomamente da FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, che introduce il coinvolgimento consultivo degli agenti immobiliari nella definizione e nell’aggiornamento degli Accordi Territoriali per le locazioni a canone concordato.

Si tratta di un primo, significativo risultato dell’iniziativa legislativa che FIAIP ha avviato in occasione della propria audizione parlamentare, con l’obiettivo di mettere la conoscenza professionale del mercato immobiliare al servizio di uno strumento fondamentale per le politiche abitative.

La disposizione, qualora confermata nel testo definitivo della legge, renderà obbligatoria l’acquisizione del contributo consultivo di una delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli agenti immobiliari abilitati da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, in occasione della definizione o dell’aggiornamento degli Accordi Territoriali.

Il contributo avrà carattere non vincolante e non attribuirà alcun potere di sottoscrizione degli Accordi, che rimarrà di esclusiva competenza delle organizzazioni della proprietà e degli inquilini.

“È un risultato importante per FIAIP e per l’intera categoria degli agenti immobiliari – dichiara Fabrizio Segalerba, Presidente Nazionale FIAIP. Per la prima volta si apre la prospettiva di un riconoscimento normativo della competenza specifica che la nostra professione può offrire nella determinazione dei parametri dei canoni concordati. Una competenza che nasce dalla conoscenza quotidiana degli immobili, dei valori effettivamente praticati, delle differenze tra le microzone e delle condizioni alle quali proprietari e inquilini raggiungono concretamente un accordo”.

La proposta nasce dalla convinzione che il canone concordato possa contribuire in misura ancora maggiore ad affrontare le difficoltà di accesso alla casa, a condizione che i parametri economici previsti dagli Accordi Territoriali siano sufficientemente aderenti alle caratteristiche e all’evoluzione dei mercati locali.

“Perché il canone concordato possa esprimere pienamente le proprie potenzialità, è fondamentale che i parametri degli Accordi Territoriali siano coerenti con le effettive condizioni dei mercati locali. Solo così questo strumento potrà diventare sempre più attrattivo, favorire una maggiore disponibilità di abitazioni in locazione e contribuire concretamente a facilitare l’accesso alla casa”.

“La nostra iniziativa – prosegue Segalerba – non nasce dalla volontà di acquisire nuove prerogative o di interferire nelle competenze delle organizzazioni firmatarie. Nasce da una considerazione molto semplice: se attraverso la nostra conoscenza del mercato possiamo contribuire a rendere più efficaci i canoni concordati, favorendone una maggiore diffusione e facilitando l’accesso alla casa per famiglie, giovani, studenti e lavoratori, abbiamo anche il dovere di mettere questa competenza a disposizione della collettività. È una questione di responsabilità professionale, ma anche di responsabilità sociale”.

L’approvazione dell’emendamento assume un particolare significato anche per il sostegno trasversale raccolto dalla proposta FIAIP nel corso dell’iter parlamentare.

La Federazione esprime il proprio apprezzamento a Fratelli d’Italia, Lega, Partito Democratico, “che, pur appartenendo a schieramenti politici differenti, hanno sostenuto l’iniziativa, riconoscendone il valore per il mercato delle locazioni e per le politiche abitative. Un particolare ringraziamento è rivolto all’onorevole Alice Buonguerrieri e al senatore Gianni Berrino per l’attenzione e l’impegno dedicati alla proposta, nonché al Governo per il contributo alla definizione della riformulazione e per il sostegno espresso”.

“Questo risultato dimostra che, quando una proposta è concreta e risponde a un interesse generale, può trovare ascolto al di là delle appartenenze politiche – sottolinea Segalerba. È il metodo con il quale FIAIP intende continuare a operare: dialogare con tutte le forze politiche, mantenendo piena autonomia e mettendo le competenze della categoria al servizio del Paese”.

La Federazione continuerà a seguire con attenzione il percorso parlamentare del provvedimento, affinché il riconoscimento ottenuto in Commissione possa trovare definitiva conferma nella legge.

– foto di repertorio ufficio stampa Fiaip –

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