MILANO (ITALPRESS) – Una mattinata di ascolto e di analisi a un anno dalla 45a edizione di Host Milano (22-26 ottobre 2027), la fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza. Il prossimo autunno sono attese già 1200 aziende da 53 Paesi. A ospitare l’esperienza l’hotel esclusivo Portrait e il mixology, music bar Rumore, in Corso Venezia 11. Francesca Cavallo, head of Hospitality Exhibitions, ha spiegato alla stampa: “Nonostante Host sia una manifestazione biennale, siamo in una fase di ascolto verso il mercato molto attiva e questo ci consente di creare anticipazioni, quindi non realizziamo soltanto una fotografia di quello che sta accadendo, ma registriamo i continui cambiamenti anche nei metodi di consumo e le molteplici fruizioni nei luoghi che conosciamo. Tutto ciò si riverbera anche all’interno di Host con un percorso espositivo vero e proprio, che andrà proprio a facilitare le connessioni, le ibridazioni che stanno contaminando il mondo dell’ospitalità. Sì, perché il mondo fuori casa sta subendo chiaramente un’evoluzione: non si esce più solo per mangiare e bere, ma si può fare pranzo, aperitivo, cena per interconnettersi con altre situazioni”. Per Cavallo anche gli operatori del settore devono ampliare sempre di più le proprie competenze, dialogare in un modo sempre più attivo all’interno di varie filiere di comparti diversi.

“L’unico luogo che può in qualche modo raccogliere tutti è Host – ha osservato -. Per questo creeremo percorsi espositivi che faciliteranno questa interlocuzione. Abbiamo una presenza internazionale del 51%. Tra i paesi più rappresentati: Germania, Francia, Stati Uniti e Portogallo. Le aziende iscritte sono tutte aziende produttrici che espongono direttamente con la casa madre. Questo è un valore aggiunto che fa la differenza. Host è una delle poche manifestazioni del settore. Credo che rappresenti tutta la filiera e tutto il comparto a 360 gradi in cinque giorni di manifestazione”. La Fiera è un hub attivo tutto l’anno che mette in contatto i professionisti, monitora costantemente protagonisti e stili di consumo, offre approfondimenti su attualità, best practice, scenari internazionali, produce news e osservatori globali, webinar ed eventi in tutto il mondo.



– foto xu6/Italpress –

(ITALPRESS).