Malta, il Governo promette interventi dopo i danni causati dalla tempesta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese avvierà misure di assistenza finanziaria a favore delle famiglie e delle imprese colpite dalla violenta tempesta che ha interessato il Paese questa settimana e lancerà progetti di rigenerazione nelle aree danneggiate. Lo ha confermato il primo ministro Robert Abela.

Intervenendo al termine di una riunione di coordinamento presieduta alla sede del Premier, Abela ha spiegato che la risposta dell’esecutivo si articola su tre priorità: eliminare i pericoli immediati, garantire che nessuno resti senza sostegno e riparare i danni avviando al contempo la rigenerazione delle località colpite.

Il primo ministro ha sottolineato che la solida posizione economica di Malta consente allo Stato di aiutare chi ha sostenuto costi significativi, comprese le famiglie e i titolari di attività commerciali. Strumenti già esistenti come Microinvest e il Business Development Scheme saranno utilizzati per sostenere le imprese, mentre sono allo studio ulteriori forme di aiuto per agricoltori, allevatori e pescatori.

Abela ha inoltre annunciato che il Fondo nazionale per lo sviluppo e il sociale finanzierà i lavori necessari e le misure di assistenza legate ai danni provocati dalla tempesta. Ha ringraziato i lavoratori del settore pubblico e le forze disciplinate per il loro impegno, rilevando che non si sono registrati decessi né feriti gravi.

Gli interventi di ripristino e rigenerazione dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, in particolare nelle zone costiere. Il segretario permanente principale Tony Sultana ha dichiarato che i dipartimenti competenti stanno valutando l’entità dei danni, mentre il pubblico può richiedere assistenza tramite la linea telefonica governativa o il servizio email dedicato. Il colonnello Mark Mallia, capo della segreteria dell’Ufficio del Primo Ministro, ha affermato che sono in fase di preparazione i piani di attuazione per garantire alle comunità colpite sia il sostegno finanziario sia interventi di rigenerazione a lungo termine.

