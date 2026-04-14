NIAF e Polish American Congress firmano un protocollo d’intesa

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) e il Polish American Congress (PAC) hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MOU) che formalizza la cooperazione tra due delle più storiche organizzazioni etniche europee negli Stati Uniti. L’accordo, firmato dal Presidente e CEO della NIAF Robert Allegrini e dal Presidente del PAC Hubert Cioromski, ha una durata di tre anni, rinnovabili.

Fondata nel 1975, la NIAF è la principale organizzazione nazionale che rappresenta la comunità italoamericana, “impegnata a celebrare e promuovere gli straordinari successi e i valori positivi della cultura e della presenza italiana in America, nonché a rafforzare i legami tra gli Stati Uniti e l’Italia”, si legge in una nota.

Il Polish American Congress, fondato nel 1944, è l’organizzazione nazionale di riferimento per gli americani di origine polacca, “che si batte per gli interessi della comunità polacco-americana e promuove la cultura, il patrimonio e la storia polacca in tutto il paese”. ,

“Questo accordo con il Congresso Polacco Americano rappresenta molto più di un semplice patto formale: è una dichiarazione di valori, storia e obiettivi condivisi – ha affermato Robert Allegrini, Presidente e CEO della NIAF –. Sia gli italiani che i polacchi sanno cosa significa lottare per la libertà, costruire qualcosa di duraturo in una nuova terra e portare avanti con orgoglio la propria cultura. Non vediamo l’ora di realizzare tutto ciò che potremo fare insieme”.

Il protocollo d’intesa stabilisce un quadro di collaborazione in sette aree: iniziative benefiche a sostegno della conservazione del patrimonio culturale, comprese le arti, la storia, la lingua, la letteratura, la musica e le tradizioni di entrambe le comunità; attività di sensibilizzazione congiunta presso i decisori politici statunitensi su questioni di interesse comune; programmi di scambio culturale e di educazione al patrimonio; facilitazione di scambi accademici e professionali attraverso la partecipazione agli eventi di entrambe le organizzazioni; coinvolgimento dei giovani e sviluppo della leadership, inclusi programmi educativi, borse di studio e tirocini; promozione reciproca del contributo civico di entrambe le comunità attraverso reti e canali di comunicazione condivisi; ed eventi pubblici e campagne di sensibilizzazione congiunte, laddove la collaborazione promuova entrambe le missioni. L’accordo impegna inoltre entrambe le organizzazioni a lavorare per la creazione di un consiglio più ampio di organizzazioni etniche euroamericane: un organismo consultivo per la condivisione di conoscenze, il coordinamento degli sforzi e la difesa collettiva degli interessi delle comunità europee negli Stati Uniti.

“Il Polish American Congress è orgoglioso di unirsi alla National Italian American Foundation in questo nuovo capitolo di cooperazione”, ha dichiarato Hubert Cioromski, Presidente del PAC. “Le nostre comunità condividono radici profonde, valori duraturi e un impegno comune per rafforzare il tessuto sociale americano. Lavorando insieme, possiamo fare di più per le nostre comunità e per il nostro Paese”.

La NIAF e il PAC concepiscono questo accordo come un primo passo verso una Lega Americana delle Organizzazioni Etniche Europee (ALEEO), una coalizione unificata che rappresenti l’intera gamma delle comunità di origine europea in America, dagli italiani e polacchi a greci, irlandesi, tedeschi, ucraini, baltici, balcanici, nordici e oltre.

Traendo ispirazione da coalizioni di successo come UnidosUS e la Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, LEEO amplificherà la voce politica collettiva delle comunità euroamericane, sosterrà la conservazione culturale, faciliterà il coordinamento in situazioni di crisi e creerà opportunità di coinvolgimento per i giovani nelle comunità aderenti. Entrambe le organizzazioni intendono avviare contatti con altri gruppi euroamericani nei prossimi mesi.

– Foto ufficio stampa NIAF –

(ITALPRESS).