GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria attiva, a partire dalla campagna vitivinicola 2026-2027, due nuovi interventi di sostegno al comparto vitivinicolo, dedicati agli investimenti per la sostenibilità dei vigneti e alla promozione del turismo enologico. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, ha approvato i criteri per l’attivazione delle due misure, destinando complessivamente 278.377,91 euro di risorse europee. Nel dettaglio, 200 mila euro saranno destinati agli investimenti sostenibili nel vigneto, mentre 78.377,91 euro finanzieranno progetti di enoturismo.

“Con queste due nuove misure ampliamo le opportunità a disposizione delle aziende vitivinicole liguri, sostenendo un settore che rappresenta una componente importante della nostra agricoltura e dell’identità dei territori – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana -. Da una parte vogliamo accompagnare le imprese verso pratiche produttive sempre più sostenibili, capaci di ridurre l’impatto ambientale e rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici; dall’altra intendiamo valorizzare il legame tra vino, paesaggio, cultura e accoglienza, facendo dell’enoturismo un ulteriore strumento di promozione delle nostre eccellenze. La viticoltura ligure, spesso caratterizzata da produzioni di qualità e da un forte legame con territori particolarmente complessi, ha bisogno di investimenti e nuove occasioni di sviluppo. Con queste risorse mettiamo a disposizione delle imprese strumenti concreti per crescere e rafforzare la propria competitività”.

Per quanto riguarda gli investimenti sostenibili nel vigneto, le domande potranno prevedere una spesa ammissibile compresa tra 5 mila e 30 mila euro. Saranno riconosciuti criteri di priorità alle aziende con una produzione vitivinicola DOP o IGP superiore al 70% della produzione complessiva e a quelle guidate da giovani agricoltori, con un’età compresa tra 18 e 40 anni. Per l’intervento dedicato all’enoturismo, la spesa ammissibile per ciascuna domanda sarà compresa tra 20 mila e 60 mila euro. I bandi regionali definiranno nel dettaglio gli investimenti e le azioni finanziabili e le modalità di presentazione delle domande.

-Foto Regione Liguria-

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