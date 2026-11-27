TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato della Questura di Torino, al termine di un’attività investigativa che ha consentito di individuare un sistema utilizzato per il deposito e la movimentazione della droga nell’area metropolitana torinese, ha sequestrato oltre 360 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina e arrestato quattro persone.

L’indagine si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti svolte dalla Squadra Mobile torinese e ha preso avvio da una serie di servizi di osservazione nei confronti di alcuni soggetti sospettati di gestire consistenti quantitativi di sostanza stupefacente.

Nel corso delle attività investigative, l’attenzione degli operatori si è concentrata su alcuni movimenti sospetti nei pressi di un’azienda ubicata nel comune di Leinì (TO), dove venivano effettuate operazioni di trasferimento di numerosi scatoloni successivamente caricati a bordo di autovetture e trasportati presso alcuni box auto della zona.

L’intervento degli investigatori e le successive perquisizioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare circa 320 chilogrammi di hashish, 27 chilogrammi di marijuana e 13 chilogrammi di cocaina, oltre a dispositivi GPS e sistemi di videosorveglianza occultati all’interno degli imballaggi. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, la cocaina rinvenuta era destinata alla successiva trasformazione in crack e allo smercio nell’area del Parco Sempione.

La cocaina, se tagliata, si sarebbe trasformata in 40 mila dosi della stessa sostanza e di 80 mila dosi di crack. Al termine delle attività, i quattro arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino e posti a disposizione della Procura di Ivrea che coordina le indagini.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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