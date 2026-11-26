TORINO (ITALPRESS) – È stato arrestato la notte scorsa, intorno alle 3, un ventiduenne di Chieri (in provincia di Torino) con l’accusa di tentato omicidio per aver colpito alla gola con un’arma da taglio un coetaneo, tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Molinette e in pericolo di vita. L’arresto è stato operato dai carabinieri della sezione operativa e del comando stazione di Chieri. L’episodio risale a poche ore prima, nel tardo pomeriggio di mercoledì alle 18, quando nella centrale piazza Vincenzo Caselli l’aggressore avrebbe colpito un ragazzo, anch’egli ventiduenne residente in zona e di origine moldava, con un fendente di arma da taglio alla gola, per poi darsi alla fuga a piedi per le vie del centro.

Le ricerche da parte dell’Arma locale sono state immediate: indagini tecniche e testimonianze hanno indirizzato gli investigatori verso la pista giusta e, poche ore dopo, hanno rintracciato e arrestato il presunto colpevole in stato di fermo di indiziato di delitto. Per lui si sono aperte le porte del carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non sono ancora state chiarite le ragioni del gesto e sono ancora in corso le ricerche dell’arma bianca. La vittima è stata soccorsa e ricoverata all’ospedale “maggiore” di Chieri dove è stata stabilizzata e, successivamente, trasportata alle Molinette di Torino dove rimane ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).