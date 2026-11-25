GENOVA (ITALPRESS) – “Sembrava un principe, è un mostro. Apriamo gli occhi!”. Questo il messaggio della campagna di Regione Liguria realizzata in occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il testo, impresso su locandine affisse in tutta la Liguria e proiettato sui maxischermi in versione digitale, lascia spazio a un QR Code tramite il quale poter accedere alla pagina istituzionale dell’ente regionale, con un focus sulle attività e sull’elenco dei Centri Antiviolenza (Cav) liguri, delle Case Rifugio e dei Centri per Uomini Autori di Violenza (Cuav), sulle attività svolte dall’assessorato alle Pari Opportunità e sul numero nazionale antiviolenza e stalking 1522.

“Di fronte a un fenomeno drammatico come quello della violenza sulle donne, anche il linguaggio e gli strumenti della comunicazione istituzionale devono avere il coraggio di essere incisivi, di scuotere le coscienze e di rompere il muro dell’indifferenza – dichiara il presidente di Regione Liguria Marco Bucci -. Abbiamo scelto una campagna dal forte impatto comunicativo, capace di catturare l’attenzione, far riflettere e raggiungere trasversalmente tutte le generazioni. Perché il contrasto alla violenza passa anche dalla capacità di riconoscerla, di non normalizzarla e di non voltarsi dall’altra parte. Il compito delle istituzioni non è soltanto quello di garantire strumenti concreti di sostegno e protezione, ma anche di promuovere un cambiamento culturale che coinvolga l’intera comunità. Con questa campagna vogliamo ribadire che nessuno può sentirsi estraneo a questa battaglia e che costruire una società fondata sul rispetto è una responsabilità di tutti”.

“Abbiamo voluto mandare un messaggio d’impatto utilizzando termini crudi, che usiamo nel nostro quotidiano, perché riteniamo sia giunto il momento di riconoscere e chiamare gli autori di violenza di ogni tipo con il nome che meritano, senza etichette che giustificano o edulcorano la realtà – commenta il vicepresidente di Regione Liguria e assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro -. Portando in giro per tutto il territorio regionale questa idea innovativa, volta a fornire contatti e informazioni utili a chiunque si trovi o sia a conoscenza di persone in situazione di difficoltà, abbiamo voluto creare un vero spazio di consapevolezza e responsabilità collettiva. I risultati sono già positivi poiché, a partire dal 19 novembre, sono più che triplicate le visite alla pagina di Regione Liguria tramite la scansione del Codice QR: è importante che tutti siano al corrente degli strumenti a disposizione per uscire dalla violenza e riprendere in mano la propria vita”.

“Questa campagna di sensibilizzazione, dal forte valore simbolico ma al tempo stesso decisamente concreta, si affianca alle tante attività che svolgiamo durante l’anno al fianco delle donne liguri – prosegue Ferro -. Nel 2026 abbiamo ricevuto 3 milioni e 220mila euro dal Governo per sostenere l’attività degli 11 Cav-Centri antiviolenza, delle 10 Case Rifugio e dei 6 Cuav-Centri per uomini autori di violenza presenti sulla nostra rete territoriale, una cifra quattro volte superiore a quella che ci era stata destinata nel 2020 che testimonia e premia la bontà del nostro lavoro di questi anni. Nel 2025 i Cav, Cuav e Case Rifugio hanno preso in carico oltre 1500 persone e sono pervenute circa mille chiamate al numero antiviolenza e stalking 1522, dati in progressivo miglioramento che, al tempo stesso, fanno tuttavia comprendere come il fenomeno richieda ancora molto lavoro da svolgere. La nostra rete è sempre più forte e capillare: solamente due giorni fa è stato inaugurato il Centro Antiviolenza MaiPiùSola a Brugnato che, al termine del percorso di accreditamento, costituirà il dodicesimo Cav presente sul territorio ligure. Abbiamo voluto incrementare con 200mila euro di risorse regionali negli ultimi due anni il fondo nazionale per il Reddito di Libertà, offrendo un aiuto concreto alle donne seguite dai Centri Antiviolenza. Crediamo sia fondamentale, inoltre, diffondere una cultura del rispetto e della parità partendo dai più giovani fra i banchi di scuola: lo abbiamo, ad esempio, con il recente convegno sulla violenza economica che abbiamo organizzato al Festival Orientamenti e soprattutto con il bando regionale Pari opportunità a scuola, che nel 2026 ha conosciuto una crescita davvero interessante, con l’aumento da 11 a 17 scuole partecipanti e un incremento nello stanziamento che lo ha portato a 225mila euro complessivi”.

“‘Aprire gli occhi’ è l’invito all’azione rivolto a tutti per raggiungere il nostro obiettivo: una Liguria libera dalla violenza, dalla sopraffazione e dalle disparità di genere – conclude il vicepresidente -. Una battaglia per la quale ci impegniamo ogni giorno, per fare in modo che questa piaga sociale venga combattuta ogni giorno, non solamente il 25 novembre”. Nel dettaglio, inquadrando il codice si accede alla pagina istituzionale dedicata alle strutture regionali antiviolenza accreditate: Cav, Cuav e Case Rifugio. Nei tre canali dedicati si possono trovare contatti e informazioni utili, oltre all’elenco e agli obiettivi dei vari servizi.

-Foto ufficio stampa Regione Liguria-

(ITALPRESS).