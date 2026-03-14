L’eredità olimpica di Cortina: un ponte su 70 anni di storia degli sport invernali

CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – Cortina d’Ampezzo, incastonata nelle Dolomiti, sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO, è una destinazione per gli sport invernali che ha ospitato due volte le Olimpiadi invernali. I Giochi del 1956 hanno lasciato impianti duraturi come il Cortina Curling Stadium, che ha ospitato le gare di curling dei Giochi olimpici invernali del 2026 e sta ospitando il curling in carrozzina dei Giochi paralimpici invernali.

L’eredità di Cortina per gli sport invernali risale al 1897, con piste leggendarie tra cui l’Olympia delle Tofane.

Con i Giochi paralimpici invernali del 2026 che si concludono il 15 marzo, Cortina ospiterà la cerimonia di chiusura. Lo spegnimento della fiamma simboleggerà l’unità, collegando 70 anni di eredità olimpica.

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(ITALPRESS).