Lanciata a Roma edizione italiana del “Governare la Cina – Vol.III” di Xi Jinping

(251114) -- ROME, Nov. 14, 2025 (Xinhua) -- Guests unveil the Italian edition of the third volume of "Xi Jinping: The Governance of China" during the launch ceremony in Rome, Italy, Nov. 13, 2025. The launch event for the Italian edition of the third volume of "Xi Jinping: The Governance of China" and the China-Italy Symposium on State Governance were held here on Thursday, with about 150 representatives from various sectors of both countries in attendance. (Xinhua/Li Jing)

ROMA (ITALPRESS/XINHUA) – Gli ospiti svelano l’edizione italiana del “Governare la Cina – Vol. III” di Xi Jinping durante la cerimonia di lancio a Roma, il 13 novembre 2025. L’evento di lancio dell’edizione italiana del volume e il Seminario Cina-Italia sulla governance si sono tenuti qui giovedì, con la partecipazione di circa 150 rappresentanti di vari settori dei due Paesi.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

