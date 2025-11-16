Lanciata a Roma edizione italiana del “Governare la Cina – Vol.III” di Xi Jinping

ROMA (ITALPRESS/XINHUA) – Gli ospiti svelano l’edizione italiana del “Governare la Cina – Vol. III” di Xi Jinping durante la cerimonia di lancio a Roma, il 13 novembre 2025. L’evento di lancio dell’edizione italiana del volume e il Seminario Cina-Italia sulla governance si sono tenuti qui giovedì, con la partecipazione di circa 150 rappresentanti di vari settori dei due Paesi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
