La rinascita di Chenzhou: il turismo sfrutta il fascino dei vecchi edifici (1)

CHENZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti visitano il distretto storico e culturale di Wayaoping nella città di Chenzhou, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 16 gennaio 2026. Il distretto ospita una serie di edifici antichi nello stile delle dinastie Ming e Qing (1368-1911), caratterizzati da tetti con tegole grigie e da muri bianchi. Negli ultimi anni il governo locale ha ristrutturato e restaurato alcuni degli edifici storici, introducendo attività diversificate come strutture ricettive a conduzione familiare, ristoranti e laboratori dedicati al patrimonio culturale immateriale. Questi interventi hanno trasformato il distretto in una destinazione turistica a 360 gradi per esperienze culturali e attività ricreative per il tempo libero.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).