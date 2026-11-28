GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria conferma il proprio impegno a sostegno delle famiglie e del diritto allo studio, stanziando complessivamente 2.938.470,21 euro per l’anno scolastico 2026/2027 destinati alle borse di studio per le spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo.

Le risorse, ripartite tra tutti i Comuni liguri attraverso il decreto regionale del 24 novembre 2026, consentiranno di sostenere economicamente le famiglie degli studenti, sia per quanto riguarda la scuola dell’obbligo sia per la scuola secondaria superiore.

“Il diritto allo studio deve essere una possibilità concreta per tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie – dichiara Simona Ferro, vicepresidente e assessore all’Istruzione di Regione Liguria -. Con questo importante stanziamento dimostriamo ancora una volta che Regione Liguria considera la scuola una priorità e che il sostegno alle famiglie non deve rimanere soltanto una dichiarazione di intenti, ma tradursi in interventi concreti e risorse effettivamente disponibili“.

Nel dettaglio, 2.232.772,41 euro sono destinati alle borse di studio per le spese relative ai libri di testo degli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo, mentre 705.697,80 euro sono riservati agli studenti della scuola secondaria superiore.

“Sappiamo bene quanto il costo dei libri scolastici possa incidere sul bilancio delle famiglie, soprattutto in una fase in cui il caro-vita continua a rappresentare una preoccupazione per tanti cittadini. Per questo riteniamo fondamentale intervenire concretamente, alleggerendo il peso delle spese scolastiche e offrendo un aiuto a chi ne ha maggiormente bisogno. Nessuno deve essere messo nella condizione di rinunciare a un percorso formativo a causa delle difficoltà economiche”.

I contributi sono stati ripartiti tra i Comuni liguri sulla base dei criteri previsti dal Piano regionale per il diritto allo studio e dei dati relativi alla popolazione residente nelle fasce d’età interessate. Con questo intervento, come ogni anno, si garantiscono alle Amministrazioni locali le risorse destinate agli studenti che abbiano fatto regolare domanda di contributo entro il 30 novembre 2026. Sarà ALiSEO a provvedere alla liquidazione delle somme assegnate ai singoli Comuni.

“Continuiamo a lavorare con responsabilità e attenzione per costruire una scuola sempre più inclusiva, accessibile e capace di offrire opportunità a tutti. Investire nell’istruzione significa investire nel futuro dei nostri giovani, delle nostre famiglie e dell’intera Liguria. È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a muoverci: fatti, risorse e attenzione concreta alle esigenze del territorio”, conclude Ferro.

-Foto IPA Agency-

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