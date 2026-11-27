ROMA (ITALPRESS) – La percentuale di adesione nazionale del personale scolastico allo sciopero del 20 novembre è stata pari al 16,36%. Lo rende noto il MIM, sottolineando che la rilevazione è stata effettuata su 7.118 istituti scolastici (su un totale di 7.589) per una percentuale di rilevazione pari al 93,79%.
– foto IPA Agency –
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