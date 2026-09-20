Papa “Preoccupato per la Somalia, comunità internazionale intervenga”

IPA88757701 - Italy, Rome, Vatican, 2026/9/20 Pope Leo XIV addresses the crowd from the window of the apostolic palace overlooking St Peter's Square during his Sunday Angelus prayer at the Vatican .Photograph by VATICAN MEDIA/ Catholic Press Photo

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinchè non manchi ai nostri fratelli l’assistenza necessaria”. E’ l’appello lanciato da Papa Leone XIV durante l’Angelus.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS). 

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