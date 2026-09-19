Usa, Trump attacca ancora la Corte Suprema: “Decisioni errate e ridicole”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nuovo attacco di Donald Trump alla Corte Suprema statunitense. “Negli ultimi 6 mesi, con le sue decisioni errate, politiche e ridicole su dazi e cittadinanza per diritto di nascita ha fatto perdere agli Stati Uniti d’America migliaia di miliardi di dollari e ha danneggiato per sempre il modo in cui le persone diventano cittadini del nostro grande Paese”, ha scritto in un post su Truth, in cui accusa la Corte Suprema di non aver “avuto il coraggio” di sostenere il suo programma Maga. “È stato un capitolo triste nella storia dell’America, ma prevarremo!”, ha concluso.

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