La collezione di Li-Ning China alla Milano Men’s Fashion Week (2)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Il giocatore di tennistavolo cinese e campione olimpico Ma Long, il fondatore del marchio Li-Ning China Li Ning e l’attore Jackie Chan (da sinistra a destra) assistono alla sfilata delle collezioni Autunno/Inverno 2026 di Li-Ning China durante la Milano Men’s Fashion Week a Milano, in Italia, il 16 gennaio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
