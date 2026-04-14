La Cina si oppone all’esclusione delle sue turbine eoliche nel Regno Unito e chiede un ambiente imprenditoriale equo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha espresso ferma opposizione alla decisione del governo britannico di escludere un’azienda cinese dai progetti eolici offshore del Regno Unito con il pretesto della cosiddetta “sicurezza nazionale”, ha affermato oggi un portavoce del ministero del Commercio.

Le osservazioni sono arrivate in risposta a una domanda dei media su una recente nota pubblicata sul sito del Parlamento britannico, secondo cui il governo non approva l’uso di turbine eoliche prodotte dall’azienda cinese Ming Yang Smart Energy nei progetti eolici offshore del Regno Unito.

Facendo riferimento alla nota in questione, il portavoce ha sottolineato che l’esclusione di prodotti cinesi per motivi di “sicurezza nazionale” va contro i principi di apertura e libero mercato che il Regno Unito ha a lungo sostenuto.

Una misura di questo tipo non giova allo stesso sviluppo economico del Regno Unito né al benessere della sua popolazione e avrà un impatto negativo sulla cooperazione economica e commerciale pragmatica bilaterale, ha affermato il portavoce, ribadendo la ferma opposizione della Cina a riguardo.

Il portavoce ha ricordato che, durante la visita in Cina del primo ministro britannico Keir Starmer nel gennaio di quest’anno, lo stesso aveva affermato esplicitamente che il Regno Unito è desideroso di rafforzare la cooperazione con la Cina in vari settori, tra cui commercio, investimenti, finanza e tutela ambientale, per sostenere la crescita economica reciproca e portare benefici ai due popoli.

La Cina auspica che il governo britannico garantisca alle imprese cinesi un contesto imprenditoriale equo, giusto e non discriminatorio, adottando al contempo misure concrete per promuovere la cooperazione economica e commerciale pragmatica e favorendo così un sano sviluppo delle relazioni bilaterali, ha aggiunto il portavoce.

(ITALPRESS).