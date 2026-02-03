La Cina resta una destinazione chiave per gli investimenti esteri

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è rimasta costantemente una destinazione chiave per gli investitori globali, offrendo alle multinazionali un mercato vasto, ecosistemi di innovazione guidati dalla tecnologia e un solido sostegno industriale e delle catene di approvvigionamento, secondo un rapporto pubblicato martedì.

Il rapporto è stato redatto dal comitato organizzatore della China International Fair for Investment and Trade insieme ad altre organizzazioni. Analizza le nuove tendenze degli investimenti transfrontalieri globali e illustra gli ultimi sviluppi degli investimenti bidirezionali della Cina.

Il documento rileva che i vantaggi di lungo periodo della Cina in termini di catene di approvvigionamento, dimensione del mercato e contesto politico hanno creato un clima favorevole agli investimenti, nel quale le multinazionali possono ottenere rendimenti solidi e una crescita sostenuta.

Le innovazioni tecnologiche in settori come l’intelligenza artificiale e il 5G, unite a un’ampia gamma di scenari applicativi e a un vasto bacino di talenti di alta qualità, hanno consentito alla Cina di costruire il più grande ecosistema mondiale di innovazione tecnologica, creando un terreno fertile per l’innovazione delle imprese estere, si legge nel rapporto.

Attrarre e utilizzare capitali esteri è da tempo parte integrante della politica di apertura del Paese. Secondo il rapporto, le imprese a investimento estero hanno portato capitali, tecnologie avanzate ed esperienza manageriale, contribuendo alla crescita economica della Cina.

