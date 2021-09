POTENZA (ITALPRESS) – Il finanziamento di 15 interventi strategici e rilevanti ai fini della sicurezza del patrimonio infrastrutturale scolastico, per una spesa di 1 milione 300 mila euro, è stato deciso dalla Giunta regionale della Basilicata con una delibera del 3 settembre scorso. “Il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione – riferisce l’assessore Francesco Cupparo – ha comunicato, in esito ad una ricognizione condotta congiuntamente all’Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali, responsabile per l’attuazione dell’APQ BASU (FSC 2007-2013), la presenza di economie disponibili alla riprogrammazione e ne ha chiesto l’utilizzo”.

Questo l’elenco degli interventi finanziati affidati ai Comuni: Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso scolastico Comune di Terranova di Pollino 80.000 euro; Lavori di messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche accesso edificio Scuola primaria Comune di Episcopia 75.000 euro; Intervento di “Completamento del piano terra dell’istituto comprensivo A. Racioppi” Comune di Spinoso 80.000 euro; Lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico e biblioteca comunale – sala convegni Comune di Gorgoglione 80.000 euro; Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico. Realizzazione di scala d’emergenza e adeguamento sicurezza Comune di San Costantino Albanese 50.000 euro; Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico di Noepoli Comune di Noepoli 80.000 euro; Intervento di manutenzione straordinaria; Realizzazione manto di copertura edificio scolastico “Nicola Chiacchio” del comune di Nemoli Comune di Nemoli 95.000 euro. Adeguamento alle normative degli istituti scolastici di competenza comunale – I.C. “Leopardi” Comune di Potenza 120.000 euro; Lavori di messa in sicurezza e sistemazione dell’area esterna di pertinenza della scuola elementare “Don Bosco” Comune di San Severino Lucano 70.000 euro; Completamento lavori di messa in sicurezza ed a norma del plesso scolastico “A. Ciancia” Comune di Francavilla in Sinni 110.000 euro; Interventi di manutenzione edifici scolastici – scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado del comune di Filiano Comune di Filiano 90.000 euro; Sistemazione esterna dell’area di sedime della scuola materna di via XXV aprile Comune di Lauria 100.000 euro; Lavori nel plesso scolastico comprensivo di scuola elementare, Media e materna di Castelluccio Inferiore Comune di Castelluccio Inferiore 90.000 euro; Lavori di manutenzione I.C. di Latronico Comune di Latronico 80.000 euro; Lavori di messa in sicurezza della Scuola Primaria Plesso di Sant’Anna Comune di Lavello 100.000 euro.

“Per il nuovo anno scolastico che sta per ripartire – sottolinea l’assessore Cupparo – intendiamo perseguire condizioni di sicurezza oltre che dalla pandemia anche sul piano delle strutture e servizi degli edifici scolastici adeguandoli alle esigenze delle attività didattiche con particolare attenzione alla scuola dell’obbligo”.

