Kirghizistan: Peng Liyuan visita Museo storico nazionale

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping, e Aigul Japarova, moglie del presidente kirghiso Sadyr Japarov, hanno visitato il Museo storico nazionale della Repubblica del Kirghizistan.

Peng e Japarova hanno assistito insieme allo spettacolo di benvenuto prima di visitare congiuntamente una mostra dedicata alla cultura tradizionale del Kirghizistan.

Peng ha affermato che i costumi, i tappeti e gli altri oggetti esposti, finemente lavorati e dai colori vivaci, riflettono le antiche tradizioni artigianali e le usanze uniche del popolo kirghiso.

Sia la Cina sia il Kirghizistan attribuiscono grande importanza alla tutela e alla trasmissione della cultura tradizionale, ha spiegato, esprimendo l’auspicio che i due Paesi continuino ad ampliare gli scambi tra i popoli e quelli culturali e a rafforzare ulteriormente i legami tra le loro popolazioni.

Le due donne hanno inoltre visitato una mostra d’arte sull’antica civiltà cinese organizzata congiuntamente dai due Paesi e assistito a una sfilata di costumi etnici kirghisi, esprimendo la volontà di promuovere gli scambi culturali e l’apprendimento reciproco tra Cina e Kirghizistan.

Il Museo storico nazionale della Repubblica del Kirghizistan è il museo nazionale di più alto livello del Paese e ospita una collezione di reperti che ripercorre la storia e lo sviluppo del popolo kirghiso.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)