Cina: concluso il periodo di picco dei viaggi estivi (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri attendono i loro treni sulla banchina della stazione ferroviaria di Changzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 31 agosto 2026. Oggi si è ufficialmente concluso il periodo di picco dei viaggi estivi, durato 62 giorni.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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