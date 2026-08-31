KATHMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) – Sono 919 i corpi recuperati finora in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Lo riferisce la polizia nepalese, secondo cui risultano recuperati 24 corpi nel distretto di Rasuwa, 95 a Nuwakot, 55 a Dhading, 279 a Chitwan, 62 a Gorkha, 37 a Tanahun, 212 a Nawalparasi Purba e 155 a Nawalparasi Paschim.
Le forze di sicurezza proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, in coordinamento con le diverse agenzie governative e con la popolazione locale. Parallelamente, la polizia sta trasferendo in luoghi sicuri le famiglie che si trovano nelle aree a rischio di nuove inondazioni.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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