KATHMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) – Sono 919 i corpi recuperati finora in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Lo riferisce la polizia nepalese, secondo cui risultano recuperati 24 corpi nel distretto di Rasuwa, 95 a Nuwakot, 55 a Dhading, 279 a Chitwan, 62 a Gorkha, 37 a Tanahun, 212 a Nawalparasi Purba e 155 a Nawalparasi Paschim.

Le forze di sicurezza proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, in coordinamento con le diverse agenzie governative e con la popolazione locale. Parallelamente, la polizia sta trasferendo in luoghi sicuri le famiglie che si trovano nelle aree a rischio di nuove inondazioni.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).