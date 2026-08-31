Serbia: Vucic, autostrada costruita dalla Cina stimola sviluppo economico (1)

POZAREVAC (SERBIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente serbo Aleksandar Vucic interviene alla cerimonia di inaugurazione dell’autostrada del Corridoio del Danubio, costruita dalla Cina, a Pozarevac, in Serbia, il 30 agosto 2026. Ieri, durante la cerimonia, Vucic ha affermato che l’autostrada, ufficialmente aperta al traffico oggi, darà impulso allo sviluppo economico della Serbia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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