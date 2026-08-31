Spagna, rilasciato il 60enne italiano: non è coinvolto nella morte della sua compagna

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – È stato rimesso in libertà l’uomo italiano di 60 anni fermato nei giorni scorsi a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni. Lo riferiscono i media spagnoli.

L’uomo era stato arrestato dopo il ritrovamento del corpo della donna nella zona di Punta del Caimán. Nelle prime ore dell’inchiesta, gli investigatori avevano preso in considerazione anche l’ipotesi di un omicidio e di un possibile caso di violenza di genere.

Con il proseguire degli accertamenti, però, il quadro investigativo è cambiato. Gli esami forensi avrebbero consentito di escludere l’ipotesi dell’omicidio e indicato il suicidio come possibile causa della morte. Alla luce degli elementi raccolti, il sessantenne italiano è stato quindi rilasciato.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).