CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna passa davanti al tabellone del conto alla rovescia dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, a Cortina d’Ampezzo, Italia, il 22 novembre 2025. Situata nella regione settentrionale italiana del Veneto, Cortina d’Ampezzo è famosa per la sua bellezza, per la stazione sciistica e per la sua eredità sportiva, iniziata con i Giochi Olimpici Invernali del 1956 e proseguita fino a Milano-Cortina 2026.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).