CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – Foto scattata il 20 novembre 2025 che mostra uno scenario invernale di Cortina d’Ampezzo, in Italia. Situata nella regione settentrionale italiana del Veneto, Cortina d’Ampezzo è famosa per la sua bellezza, per la stazione sciistica e per la sua eredità sportiva, iniziata con i Giochi Olimpici Invernali del 1956 e proseguita fino a Milano-Cortina 2026.

