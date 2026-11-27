MILANO (ITALPRESS) – L’Italia e l’Europa non possono permettersi di perdere un altro treno tecnologico, quello dei robot umanoidi. Lo ha affermato Marco Taisch, presidente di MADE – Competence Center Industria 4.0, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

Secondo Taisch, la sfida non riguarda soltanto la produzione della parte fisica delle macchine. “Il vero passaggio tecnologico oggi non è più produrre il corpo di questi robot, che ormai si può acquistare: il valore aggiunto è insegnare loro a fare ciò che vogliamo”. Una singola piccola impresa, però, non avrebbe la scala nè la capacità di investimento per affrontare da sola l’addestramento. Da qui la proposta di una “palestra”, luogo in cui le aziende italiane condividano capacità di calcolo e, guidate da coach, formino insieme i diversi umanoidi. Un percorso già intrapreso da Stati Uniti e Cina. “Questa è un’operazione di governo, di Paese, di Europa”, ha sottolineato Taisch, perchè la sfida tecnologica diventa “economica e di sopravvivenza” per il sistema industriale.

MADE nasce nel 2016, con il lancio del Piano nazionale Industria 4.0. Servivano strumenti per spiegare alle imprese come usare gli incentivi e quali tecnologie e competenze ci fossero dietro: cloud, internet delle cose e, solo più di recente, intelligenza artificiale. Il governo istituì otto centri di competenza, poi mantenuti dagli esecutivi successivi. MADE, con sede a Milano, lavora al fianco delle piccole e medie imprese, che rappresentano il 98% del capitalismo italiano.

Il cuore dell’attività è un ex capannone di 2.500 metri quadri trasformato in una fabbrica modello, “spezzata” in 86 dimostratori. Gli imprenditori possono toccare con mano robotica, difesa da attacchi cyber, logistica interna, stazioni di assemblaggio con visori, progettazione in realtà virtuale e aumentata, telecamere per individuare difetti superficiali e produzione additiva di parti in metallo e polimeri. Dopo la fase di orientamento, MADE affianca l’impresa nella scelta delle tecnologie con il maggior valore aggiunto: “Non vendiamo software nè hardware, siamo seduti dalla parte dell’imprenditore”, spiega Taisch. Terzo pilastro è la formazione, sulla quale secondo il presidente di MADE deve crescere da parte la consapevolezza, spesso ancora viene percepita dalle PMI come “tempo perso”.

Tornando sul tema degli umanoidi, Taisch invita a non temere la sostituzione: “Svolgeranno compiti ripetitivi e a basso valore aggiunto, lasciando alle persone attività più concettuali e che richiedono abilità manuali sofisticate. Oggi una mano umana ha 27 gradi di libertà, un umanoide arriva a 12”. Nelle valutazioni sul tema, va considerato anche l’inverno demografico: secondo le ultime statistiche, nel 2050 l’Italia avrà 4 milioni di abitanti in meno. “Come pensiamo di rimanere il secondo Paese manifatturiero d’Europa con meno forza lavoro?”. Gli umanoidi, spiega Taisch, “andranno a coprire un gap” e saranno “il più grande alleato” delle PMI.

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