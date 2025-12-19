Italia: a Chieti in corso una maratona artistica di 144 ore

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Nella città di Chieti è in corso la maratona artistica Amami Teatro 2025, della durata di 144 ore, che sta attirando sia cittadini che visitatori nel teatro.

L’edizione di quest’anno, iniziata lunedì, intreccia teatro, musica, danza, cinema e laboratori in un’esperienza culturale immersiva aperta al pubblico per tutta la settimana.

L’evento è organizzato nel teatro Marrucino, uno degli edifici simbolo della città e un importante polo culturale. Da tempo associato a opera, concerti e prosa, lo storico teatro offre ora al pubblico un modo più contemporaneo, diversificato e sperimentale di rapportarsi al palcoscenico.

Artisti provenienti da diversi Paesi sono stati invitati a esibirsi al festival di quest’anno, promuovendo il dialogo e gli scambi interculturali.

Anche un gruppo di giovani artisti cinesi è stato invitato a esibirsi al festival, segnando la prima partecipazione di performer d’arte cinesi all’evento.

Il festival mira ad avvicinare le generazioni più giovani alle arti teatrali, consentendo loro di entrare in contatto con forme diverse di espressione scenica e ampliando ulteriormente i confini della partecipazione culturale del pubblico

