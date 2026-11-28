BOLOGNA (ITALPRESS) – Dove per secoli si è scritta una parte della storia di Bologna, oggi si creano le condizioni per scrivere il futuro della medicina. È stato inaugurato oggi a Bologna il nuovo Polo della ricerca scientifica dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola, nell’antico complesso di San Gregorio dei Mendicanti, in via Albertoni, realizzato attraverso un importante intervento di recupero e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico della struttura, le cui origini documentate risalgono al XII secolo. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Regione, Michele de Pascale, l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, la direttrice generale dell’Irccs Sant’Orsola,Chiara Gibertoni, il direttore scientifico, Marco Seri, il rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari.

Il nuovo Polo consentirà, per la prima volta, di riunire in un unico luogo le principali professionalità coinvolte nei programmi di ricerca clinica e traslazionale del Policlinico, favorendo la collaborazione interdisciplinare e accelerando il trasferimento delle scoperte scientifiche nella pratica assistenziale.

“Con questo intervento si consolida il ruolo del Sant’Orsola nel panorama scientifico nazionale e internazionale e si valorizza la ricerca scientifica come patrimonio a disposizione non solo della regione, ma dell’intera collettività– sottolineano il presidente de Pascale e l’assessore Fabi-. La capacità di un servizio sanitario universalistico di rispondere ai bisogni di salute delle persone passa sempre più dalla sua capacità di produrre conoscenza, sviluppare nuove terapie e rendere accessibili a tutti i risultati dell’innovazione scientifica. È questa una delle grandi sfide che abbiamo davanti. L’Emilia-Romagna può contare su una straordinaria integrazione tra sistema sanitario, Università e ricerca: un modello che vogliamo continuare a rafforzare, valorizzando le competenze dei nostri professionisti e professioniste e creando le condizioni per attrarre e far crescere i nuovi talenti”.

Grazie a un investimento di 6 milioni e 178mila euro, finanziato attraverso fondi statali per l’edilizia sanitaria e risorse destinate alla ricerca, l’antico complesso religioso è stato trasformato in uno spazio moderno e funzionale: 2.070 metri quadrati, con 67 postazioni di lavoro dedicate a ricercatori, study coordinator e personale della Direzione scientifica, sale riunioni, spazi collaborativi e una sala conferenze da 100 posti ricavata nell’ex chiesa, ora destinata a eventi scientifici, attività formative e occasioni di confronto per la comunità accademica e sanitaria. L’intervento ha visto opere di miglioramento sismico, consolidamento strutturale, restauro degli ambienti monumentali e la completa riqualificazione degli impianti e degli spazi.

“Con l’inaugurazione del nuovo Polo della Ricerca Scientifica compiamo un passo importante nel percorso di crescita del nostro Irccs– afferma la direttrice Gibertoni-. Abbiamo restituito alla città un luogo di straordinario valore storico e culturale, trasformandolo in uno spazio dedicato alla produzione di conoscenza, all’innovazione e alla collaborazione tra professionisti. La ricerca è uno dei motori dello sviluppo del Sant’Orsola: è grazie all’impegno quotidiano di ricercatori, clinici e professionisti che riusciamo a portare sempre più rapidamente le innovazioni scientifiche al letto del paziente, migliorando diagnosi, cure e qualità della vita. Questo Polo è innanzitutto la casa della nostra comunità scientifica e uno strumento per rafforzare ulteriormente il ruolo del Policlinico tra i principali centri di ricerca del Paese”.

La nuova sede rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Sant’Orsola, riconosciuto dal 2020 come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. La ricerca scientifica costituisce infatti uno dei pilastri dell’attività del Policlinico, integrandosi con l’assistenza e la formazione per trasformare le scoperte scientifiche in nuove opportunità terapeutiche per i pazienti. Le attività di ricerca si sviluppano in particolare negli ambiti dei trapianti, del paziente critico e della gestione integrata delle patologie oncologiche, coinvolgendo professionisti e ricercatori in otto linee di ricerca strategiche. Sul fronte internazionale, il Policlinico è impegnato nell’accreditamento all’EUnetCCC, la rete europea dei Centri oncologici comprensivi, un progetto che coinvolge 234 partner di 31 Paesi, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione tra ricerca e assistenza e ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure oncologiche.

L’inaugurazione si inserisce nel programma della quarta edizione del Retreat della Ricerca, l’appuntamento annuale della comunità scientifica del Sant’Orsola dedicato alle prospettive della ricerca biomedica. Nel 2025 i contributi iscritti a bilancio per attività di ricerca sono stati pari a oltre 18 milioni di euro, di cui 2,5 milioni di euro relativi a 46 nuovi progetti finanziati da bando competitivo. Nel corso del 2025 sono stati 167 i progetti di ricerca attivi. La produzione scientifica dell’Istituto ha raggiunto 2.209 pubblicazioni indicizzate, testimonianza di una comunità di ricerca dinamica, competitiva e sempre più integrata nelle reti nazionali e internazionali.

– Foto Regione Emilia-Romagna –

(ITALPRESS).