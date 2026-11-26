BOLOGNA (ITALPRESS) – La Regione Emilia-Romagna investe 28 milioni di euro per potenziare la linea ferroviaria Bologna-Vignola entro il 2030 e lancia, già dal prossimo 13 dicembre, nuovi collegamenti e prolungamenti di corse su quattro direttrici regionali. Il piano è stato presentato oggi a Bologna dall’assessora regionale ai Trasporti Irene Priolo, insieme alla consigliera delegata alla Mobilità della Città Metropolitana Simona Larghetti, al direttore commerciale di Trenitalia Tper Alessandro Botteghi e all’amministratore unico di Fer Gianluca Benamati.Sul fronte delle infrastrutture, il pacchetto da 28 milioni riguarda la tratta Casalecchio Garibaldi-Vignola e punta su tre interventi principali: 15 milioni per il raddoppio selettivo di circa due chilometri di binari tra Casalecchio Garibaldi e Casalecchio Palasport, così da aumentare la capacità della linea e ridurre i ritardi; 8 milioni per chiudere i passaggi a livello di via Roma e via Tiepolo a Zola Predosa, sostituendoli con sottopassi e nuova viabilità entro il 2030; 5 milioni per rinnovare gli scambi nelle stazioni di Casalecchio Garibaldi e Via Lunga a partire dall’estate 2027, permettendo l’ingresso contemporaneo dei treni nelle due direzioni.

A queste opere si affiancano oltre 622mila euro per la riqualificazione e la videosorveglianza di quattro stazioni e 385mila euro per portare entro l’estate 2027 il progetto “Stazioni Sicure” nella sala d’attesa di Bazzano.Dal 13 dicembre, con il nuovo orario invernale e un impegno regionale da 1,17 milioni di euro, scatteranno invece i potenziamenti del servizio. Sulla Bologna-Verona due treni pomeridiani oggi fermi a Poggio Rusco arriveranno fino a Verona nei giorni feriali, garantendo un regionale ogni ora tra le 16 e le 21, e si aggiungerà un nuovo treno mattutino alle 10 da Poggio Rusco a Bologna. Sulla Bologna-Ferrara il convoglio delle 6.22 da Rimini proseguirà fino a San Pietro in Casale, da dove ripartirà una nuova corsa alle 8.47 per Bologna Centrale. Sulla Bologna-Vignola il treno serale delle 19.53 arriverà fino a Vignola nei feriali e nei giorni festivi le corse saliranno da cinque a nove per direzione. Confermate infine nei festivi le due coppie di treni diretti Ravenna-Firenze lungo la Faentina. “Lavoriamo su due fronti complementari: da una parte il potenziamento dell’offerta con nuovi collegamenti, dall’altra gli investimenti sulle infrastrutture per garantire maggiore regolarità e affidabilità – ha sottolineato Priolo -. Investire sui treni significa renderli una scelta sempre più competitiva rispetto all’auto”.

– foto ufficio stampa Regione Emilia-Romagna –

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