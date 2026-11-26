RAVENNA (ITALPRESS) – I finanzieri del Gruppo di Ravenna hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Tribunale in relazione alle ipotesi di riciclaggio di cavi di rame (con guaina in pvc), sottratti ai legittimi proprietari durante il trasporto, per essere immediatamente trasformati in materia prima e rivenduti a cura di un operatore specializzato nel settore. Rilevantissimo il profitto stimato, tenuto conto del numero delle operazioni illecite ricostruite che, negli ultimi tre anni, hanno riguardato circa 900 tonnellate di prodotto, ossia l’equivalente di un cavo lungo 10.000 chilometri, sufficiente cioè a collegare Roma a Città del Messico. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, hanno tratto spunto da una querela formalizzata da un’azienda del territorio che aveva notato delle anomale riduzioni di peso nell’ambito delle operazioni di “rigenerazione” di materiali da reintrodurre nel proprio ciclo produttivo attraverso la riutilizzandone dei relativi componenti: nel caso specifico il rame, noto per il suo valore anche come “oro rosso” e la relativa guaina di plastica (pvc).

Sulla base di attività di osservazione (anche mediante l’uso di droni) e ricostruzione dei tracciati GPS, nonché perquisizioni da parte dei finanzieri presso i domicili degli indagati, è stato possibile scoprire che un autista incaricato del trasporto dei cavi (dipendente di un’azienda terza estranea alle indagini) era solito effettuare dei percorsi anomali rispetto all’itinerario ordinario, agevolando -con rapide soste in luoghi appartati- la sottrazione di parte del carico a cura del responsabile di un’impresa attiva nel settore del commercio di rottami. Quest’ultima, provvedeva poi con propri macchinari a “polverizzare” tale prodotto in modo da ostacolarne l’identificazione. L’intervento a sorpresa dei finanzieri in occasione di uno di questi viaggi ha consentito di reperire circa 20 tonnellate di rame ancora presenti nell’azienda e, simultaneamente, presso il domicilio dell’autista, ben 1.350.000 euro in contanti (suddivisi in banconote di grosso taglio), subito sequestrati quali profitto illecito dei reati di appropriazione indebita e ricettazione. Nella circostanza, peraltro, al fine di occultare l’ingente somma, un indagato aveva riposto parte del denaro in uno zainetto affinché fosse trasportato da una minore verso un’abitazione confinante. Movimento che ha subito suscitato l’intervento degli operanti, che provvedevano, pertanto, a estendere la perquisizione anche a tale abitazione, reperendo in una soffitta oltre 1 milione di euro nascosti.

L’analisi dei metadati acquisiti nel corso delle investigazioni ha evidenziato, in particolare, che il pagamento dei “carichi” all’autista avveniva attraverso contanti derivanti dalla “monetizzazione” di fatture per operazioni inesistenti emesse nei confronti dell’impresa italiana coinvolta da parte di soggetti esteri compiacenti: quest’ultimi provvedevano, infatti, a documentare l’acquisto fittizio di analoghi prodotti e, dopo pochi giorni, a retrocedere il denaro ricevuto tramite bonifici internazionali, in modo tale da “giustificare” l’avvenuto regolare approvvigionamento di materie prime da rivendere sul territorio nazionale e restituire così agli indagati somme di denaro non tracciabili. Per tali ragioni, oltre ai 6 indagati a vario titolo per le ipotesi di reato di appropriazione indebita e riciclaggio, l’Autorità Giudiziaria ha già ottenuto la convalida del sequestro dell’ingente somma in contanti reperita, ipotizzando specifiche responsabilità anche nei confronti della persona giuridica che, potendo praticare prezzi maggiormente concorrenziali, si è avvantaggiata dei reati contestati.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Ravenna, il locale Tribunale ha inoltre disposto il sequestro dei beni utilizzati per il compimento degli illeciti (macchinario impiegato nella ripulitura e triturazione dei cavi, autoarticolato per il trasporto e autovetture di grossa cilindrata), nonché dei relativi profitti, quantificati in quasi 5 milioni di euro, anche mediante l’apposizione di vincoli su beni mobili e immobili degli indagati di “valore equivalente” a detta cifra. Tra questi: conti bancari, preziosi e una lussuosa villa nella provincia di Ravenna. Nel corso delle operazioni, inoltre, sono stati anche rinvenuti 1 taser diverse munizioni e 14 kg circa di artifizi pirotecnici illegalmente detenuti, nonché dei pappagalli appartenenti a una specie protetta dalla normativa internazionale in assenza di documenti giustificativi.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).