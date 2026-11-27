BOLOGNA (ITALPRESS) – Compie cinquant’anni il Centro culturale di Bagnacavallo, nel Ravennate, ospitato nell’ex convento delle Cappuccine insieme al Museo civico, alla biblioteca e all’archivio. Per la riapertura degli spazi rinnovati la Regione Emilia-Romagna ha stanziato in totale 670mila euro in varie fasi dal 2018 – tra fondi regionali e risorse Pnrr – per recuperare la casa del Custode, rifare tetto e facciate, migliorare l’efficienza energetica, adeguare gli impianti antincendio, abbattere le barriere architettoniche e ricavare la fototeca.

“Bagnacavallo è una realtà che in questi anni ha dimostrato una straordinaria capacità di investire nella cultura, sapendo valorizzare le proprie radici, le tradizioni e un patrimonio storico-artistico di grande rilievo– sottolinea l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni-. Per questo, l’investimento pubblico nel rinnovamento del Centro culturale e del Museo civico non riguarda soltanto la riqualificazione di edifici o l’aggiornamento dei percorsi espositivi, ma il futuro della comunità. Valorizzare ulteriormente questi luoghi significa ampliare le occasioni di incontro, conoscenza e inclusione, offrendo ai cittadini e alle cittadine servizi culturali di qualità e rendendo il territorio ancora più attrattivo”.

“Spazi così ricchi di arte, bellezza e opportunità di confronto rappresentano un presidio prezioso di socialità e partecipazione: contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza, a tenere unite le comunità e a migliorarne la qualità della vita. L’esperienza di Bagnacavallo– conclude Allegni- è perfettamente in linea con gli obiettivi della nuova legge quadro regionale sulla cultura che riconosce ai centri culturali un ruolo strategico per la vitalità delle comunità”.

La festa “Cappuccine Cinquanta” parte oggi, venerdì 27 novembre, alle 17 con saluti istituzionali e interventi storici, architettonici e sul riallestimento; domani, sabato 28 novembre, dalle 10 alle 18 è in programma un open day con laboratori, letture, visite guidate, la mostra sugli 80 anni della Repubblica e l’apertura della pinacoteca rinnovata.

– Foto Regione Emilia Romagna –

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