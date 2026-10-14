Immigrazione, rimpatriati 13 stranieri irregolari: uno espulso per prevenzione terrorismo

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle attività realizzate dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il supporto dell’Agenzia Frontex, è stata effettuata un‘operazione di rimpatrio mediante un volo charter diretto verso il Paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del volo, erano presenti 13 stranieri nord africani, tutti scortati da personale specializzato in forza agli Uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Dei 13 rimpatriati la quasi totalità è gravata da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Uno degli stranieri è stato espulso, con provvedimento del Ministro dell’Interno, il 9 ottobre 2026 per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo, perchè diffondeva sistematicamente sui social network contenuti fortemente ostili verso i Paesi occidentali e di incitamento alla violenza contro obiettivi e cittadini europei, condotta sintomatica di un marcato risentimento nei confronti dell’UE, compresa l’Italia.

L’operazione è stata monitorata da un rappresentante del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e da un rappresentante del Fundamental Rights Office di Frontex.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).