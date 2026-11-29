LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il ministero della Difesa britannico ha lanciato il Test and Evaluation Marketplace (T&E), una piattaforma digitale destinata a facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese e delle start-up alle infrastrutture di sperimentazione e validazione tecnologica, riducendo i tempi di introduzione delle nuove capacità in servizio presso le Forze armate.

Il portale riunisce in un unico ambiente strutture di ricerca, poligoni, competenze specialistiche e servizi digitali messi a disposizione dalla Difesa, dall’industria, dal mondo accademico e dai partner internazionali, consentendo l’accesso anche a centri governativi come quello di Porton Down.

L’iniziativa attua uno degli impegni della Defence Industrial Strategy e si affianca alla partnership recentemente avviata dal ministero con QinetiQ per ampliare l’accesso delle Pmi alle infrastrutture di sperimentazione.

“Vogliamo che il Regno Unito sia uno dei migliori Paesi al mondo in cui avviare e sviluppare un’impresa della Difesa”, ha dichiarato il sottosegretario responsabile della prontezza operativa e dell’industria militare, Luke Pollard.

La piattaforma è parte della Digital Backbone, l’architettura digitale comune della Difesa britannica destinata a integrare reti, dati e processi decisionali. Secondo il direttore nazionale degli armamenti, Rupert Pearce, il nuovo strumento consentirà di “ridurre il tempo necessario per validare nuove idee e abbattere le barriere alla collaborazione con la Difesa”, contribuendo al consolidamento della base tecnologica nazionale.

Tra le esperienze di collaborazione già maturate figura quella con Flare Bright, azienda specializzata nei sistemi di navigazione per droni, per la sperimentazione di un innovativo sistema di terminazione del volo.

L’iniziativa rientra nella strategia governativa che prevede di incrementare del 50% entro il 2028 la spesa destinata alle Pmi britanniche, nel quadro dei 298 miliardi di sterline di finanziamenti alla Difesa previsti per i prossimi quattro anni.

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