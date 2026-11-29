BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle norme che introducono la categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-cap), una fascia intermedia tra le Pmi e le grandi aziende, estendendo a queste realtà alcune delle esenzioni finora riservate alle piccole e medie imprese.

L’obiettivo è evitare che gli obblighi aumentino drasticamente non appena si supera la soglia prevista per le Pmi, sostenendo le aziende nella fase di crescita. Rientreranno nella nuova categoria, in linea di principio, le imprese con meno di 1.000 dipendenti e un fatturato annuo fino a 200 milioni di euro oppure un totale di bilancio fino a 172 milioni.

Le esenzioni saranno estese in diversi ambiti: obblighi di conservazione dei registri previsti dal Gdpr (quando il trattamento dei dati non comporta un rischio elevato), regolamento sul prospetto, registrazione ai sensi del regolamento sui gas fluorurati, strumenti di difesa commerciale nelle indagini antidumping e antisovvenzioni, direttiva Mifid e direttiva sulla resilienza dei soggetti critici. Nel regolamento sulle batterie sale da 150 a 200 milioni di euro la soglia di fatturato per accedere alle esenzioni dagli obblighi di dovuta diligenza.

Entro cinque anni dall’entrata in vigore, la Commissione dovrà presentare una relazione sull’impatto delle soglie sugli oneri amministrativi e valutare un’eventuale revisione. Un accordo distinto, approvato nella stessa seduta, promuove l’uso di formati digitali per le informazioni sui prodotti, come dichiarazioni di conformità e istruzioni, e semplifica la comunicazione tra operatori economici e autorità. Introduce inoltre le ‘specifiche comuni’, che la Commissione potrà adottare in circostanze eccezionali come soluzione alternativa riconosciuta dalla legge quando mancano norme armonizzate, per dimostrare la conformità di prodotti, servizi, processi o sistemi.

Le misure, parte del quarto pacchetto Omnibus sulla semplificazione presentato dalla Commissione nel maggio 2025, rispondono a una delle raccomandazioni dei rapporti Draghi sulla competitività e Letta sul mercato unico.

Il regolamento sulle small mid-cap è passato con 572 sì, 44 no e 42 astenuti; la relativa direttiva con 575 sì, 46 no e 34 astenuti. Sulla digitalizzazione e le specifiche comuni la direttiva ha ottenuto 627 sì, 4 no e 36 astenuti, il regolamento 622 sì, 2 no e 38 astenuti.

Dopo l’adozione formale da parte del Consiglio e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il regolamento sulle small mid-cap si applicherà dopo 20 giorni, mentre gli Stati membri avranno 15 mesi per recepire la direttiva. Il regolamento sulla digitalizzazione si applicherà dopo 30 mesi dall’entrata in vigore, con 24 mesi di tempo per il recepimento della direttiva.

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