Il Carnevale di Venezia 2026 anima Piazza San Marco (1)

VENEZIA (XINHUA/ITALPRESS) – Partecipanti vestiti a tema Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 posano in Piazza San Marco durante il Carnevale di Venezia 2026 a Venezia, in Italia, il 31 gennaio 2026. L’edizione 2026 del tradizionale Carnevale di Venezia si svolge dal 31 gennaio al 17 febbraio.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
