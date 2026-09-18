Gli Stati Uniti restituiscono alla Cina 64 reperti fossili e culturali (3)

WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni fossili paleontologici restituiti alla Cina fotografati presso l’Ambasciata cinese negli Stati Uniti, a Washington, D.C., il 9 settembre 2026. Gli Stati Uniti hanno restituito alla Cina 64 reperti culturali e fossili paleontologici cinesi, ha reso noto ieri l’Amministrazione nazionale cinese per il patrimonio culturale (NCHA). Gli oggetti sono stati consegnati in due lotti a Washington e New York, rispettivamente mercoledì e ieri, dall’Homeland Security Investigations (HSI) e dall’Ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan.

-Foto Xinhua-

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