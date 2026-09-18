Malesia: dopo 84 anni, ancora vive le ferite del massacro giapponese

KUALA LUMPUR (MALESIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sono trascorsi più di otto decenni, ma Siow Zhao Di ricorda ancora il giorno in cui rimase immobile tra i cadaveri, troppo terrorizzata persino per aprire gli occhi.

“Mia nonna, le mie sorelle, mia zia e mia madre… Sono state tutte uccise a coltellate dai soldati giapponesi”, racconta Siow, oggi ultranovantenne, ricordando il massacro che devastò il suo villaggio durante l’occupazione giapponese della Malaya.

L’8 dicembre 1941 le forze giapponesi invasero quella che allora era la Malaya, dando inizio a un’occupazione durata tre anni e otto mesi. Durante quel periodo, le truppe nipponiche compirono brutali massacri nell’ambito della cosiddetta “Sook Ching”, prendendo di mira le comunità locali.

Il 18 marzo 1942 le truppe giapponesi compirono un massacro indiscriminato nel villaggio di Yu Lang Lang, noto anche come Jelundong, a Titi, nello Stato di Negeri Sembilan, per poi incendiare il villaggio.

Secondo i dati raccolti dalla comunità cinese locale, quel giorno furono uccisi 1.474 civili disarmati, rendendo questo episodio il più grave massacro di civili avvenuto in un solo giorno durante l’occupazione giapponese della Malaya.

Siow all’epoca era ancora una bambina. Ricorda che quel giorno i soldati giapponesi ingannarono gli abitanti del villaggio convincendoli a radunarsi in una scuola all’ingresso dell’abitato, per poi portarli via in gruppi di oltre una decina di persone.

Siow, insieme alla madre, ad alcuni vicini e ad altri abitanti, fu condotta in una casa del villaggio.

“Mia madre era in ginocchio quando venne accoltellata. Si gettò su di me per proteggermi. I soldati giapponesi mi colpirono a una gamba e colpirono mio zio alla testa con un’ascia”, racconta Siow.

Mentre parla, solleva la gamba dei pantaloni e mostra una cicatrice lasciata dall’attacco, avvenuto più di ottant’anni fa.

Poco tempo dopo, alcuni soldati giapponesi tornarono sul posto e cominciarono a toccare, uno dopo l’altro, le spalle degli abitanti distesi a terra per controllare se qualcuno fosse ancora vivo.

“Non osavo muovermi né aprire gli occhi”, ricorda Siow. Mentre i soldati si spostavano per ispezionare le altre case, un’anziana donna che viveva accanto la aiutò a fuggire.

“Dopo aver controllato, i soldati giapponesi diedero anche fuoco alle case”, racconta. In breve tempo, l’intero villaggio fu avvolto dalle fiamme.

Il massacro di Yu Lang Lang non fu un episodio isolato.

“Le comunità cinesi di tutta la Malaya erano strettamente legate alla resistenza della Cina contro l’aggressione giapponese. Le campagne di raccolta fondi, gli spettacoli di beneficenza e i volontari di Nanyang che tornavano in Cina per sostenere lo sforzo bellico furono tutti seguiti con grande attenzione dalle forze giapponesi”, spiega Ong Leong Keat, storico sino-malese del Negeri Sembilan.

Secondo Ong, le forze giapponesi effettuarono retate e massacri su vasta scala a Singapore e in Malaya, operazioni note come “screening” o “Sook Ching”, che prendevano di mira soprattutto le persone di etnia cinese sospettate di sostenere attività antigiapponesi.

“In realtà, tra le vittime vi furono anche anziani, donne e bambini. Si poteva diventare bersaglio di un massacro anche solo perché si viveva in un villaggio considerato ‘sospetto’ dalle forze giapponesi”, aggiunge.

Secondo i documenti storici, nel solo marzo del 1942 le forze giapponesi compirono più di 20 massacri in tutto il Negeri Sembilan, uccidendo quasi 5.000 persone. Studiosi malesi e singaporiani hanno osservato che il bilancio effettivo delle vittime potrebbe essere stato ancora più alto a causa della mancanza di una documentazione scritta completa.

Gli orrori di 84 anni fa rimangono nitidi nella memoria di Siow. Eppure, afferma, in Giappone questo capitolo della storia è stato a lungo minimizzato o persino negato.

“In tutti questi anni, non importa quante volte raccontiamo questa storia, sembra che non cambi nulla. I giapponesi dicono di non aver ucciso nessuno in Malaya. Si rifiutano di ammetterlo”, afferma Siow.

Lei e altri sopravvissuti hanno raccontato le loro esperienze in numerose interviste, mentre alcuni di loro si sono recati in Giappone per testimoniare sulle atrocità di cui sono stati testimoni.

Per gli storici, preservare queste testimonianze assume una particolare rilevanza man mano che diminuisce il numero dei testimoni ancora in vita.

“Un Paese e una società dovrebbero confrontarsi con onestà con le guerre di aggressione condotte in passato e con le sofferenze che quelle guerre hanno inflitto ai civili”, afferma Tan Chee Seng, docente senior di Storia presso l’Universiti Sains Malaysia.

Tan ricorda che nel 1995 il governo giapponese, con la Dichiarazione di Murayama, espresse esplicitamente rimorso e presentò le proprie scuse per il dominio coloniale e l’aggressione del Giappone.

“La questione è se tali principi possano trovare riscontro coerente nel lungo periodo nell’insegnamento della storia, nell’accesso agli archivi e nella ricerca sui singoli eventi storici”, osserva.

Nel 1984 la Negeri Sembilan Chinese Assembly Hall istituì un comitato incaricato di raccogliere materiale storico sulle sofferenze della comunità cinese del Negeri Sembilan durante l’occupazione giapponese. Il comitato raccolse le testimonianze dei sopravvissuti e delle famiglie delle vittime, riunendole in un volume pubblicato nel 1988.

Quando le viene chiesto come valuti l’atteggiamento del Giappone nei confronti di questa pagina della storia, Siow rimane in silenzio. Il suo sguardo si posa su una copia del libro.

“È tutto vero. Tutto ciò che è scritto in questo libro è la verità”, dice lentamente Siow. “Portate questo libro a Tokyo e mostratelo loro”.

(XINHUA).