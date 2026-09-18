Yemen, le forze armate governative respingono un attacco degli Houthi a Kahbub

ROMA (ITALPRESS) – Le forze armate yemenite hanno respinto un ampio attacco lanciato dalle milizie Houthi sul fronte di Kahbub, lungo la costa occidentale del Paese, in prossimità dello stretto di Bab el-Mandeb. Lo riporta la Tv al Arabiya. Gli scontri, descritti come particolarmente violenti, si sono prolungati per oltre tre ore consecutive.

In risposta all’escalation, le forze governative hanno effettuato un raid aereo contro raduni di miliziani nella zona di Al-Zarifa, nel distretto di Al-Wazi’iyah. Le stesse forze hanno diffuso un video che documenta la distruzione di quattro veicoli houthi e la morte di tutti gli occupanti, oltre a colpire altri raggruppamenti di miliziani lungo il fronte di Kahbub.

L’intensificarsi dei combattimenti nella zona strategica di Kahbub, che domina lo stretto di Bab el-Mandeb, avviene mentre crescono le preoccupazioni per la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. Le milizie houthi, alleate dell’Iran, hanno intensificato negli ultimi giorni gli attacchi che minacciano il passaggio delle navi commerciali attraverso uno dei principali snodi marittimi mondiali.

– foto IPA Agency –

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