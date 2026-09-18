Cina: portavoce Esteri, Giappone rifletta sulla propria storia di aggressione

PECHINO (CINA) (XINHUA) – La Cina esorta il Giappone ad affrontare e a riflettere profondamente sulla propria storia di aggressione e a guadagnarsi, con azioni concrete, la fiducia dei Paesi asiatici vicini e della comunità internazionale. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun nel corso del consueto briefing con la stampa.

L’Incidente del 18 settembre, avvenuto 95 anni fa, segnò l’inizio dei 14 anni di invasione giapponese della Cina.

Negare il crimine di aggressione significa mettere in discussione le conclusioni storiche e compromettere l’ordine internazionale del dopoguerra, ha affermato Guo, sottolineando che tutti i Paesi della regione, compresa la Cina, devono rimanere altamente vigili, impedire il riemergere del militarismo giapponese e non permettere che le tragedie della storia si ripetano.

-Foto Xinhua-

(XINHUA).