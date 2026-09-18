L’Iran attacca una petroliera battente bandiera del Togo nello Stretto di Hormuz

ROMA (ITALPRESS) – I guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver preso di mira una petroliera battente bandiera del Togo nello Stretto di Hormuz. Lo rende noto un comunicato riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Irna. Secondo quanto dichiarato dal comandante della marina della Guardia rivoluzionaria, l’ammiraglio Ali Azmaei, nelle prime ore di venerdì, la petroliera “Trend” avrebbe tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz “in modo illegale, su istigazione e con l’inganno dell’esercito americano”. Il comunicato aggiunge che le forze iraniane hanno colpito la nave e l’hanno costretta a fermarsi dopo che a bordo era scoppiato un incendio.

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