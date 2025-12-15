Giappone: ultimi panda torneranno in Cina a gennaio

TOKYO (GIAPPONE) (XINHUA/ITALPRESS) – Due panda gemelli di uno zoo di Tokyo dovrebbero tornare in Cina alla fine di gennaio, lasciando il Paese senza panda per la prima volta in circa mezzo secolo, ha riferito lunedì l’agenzia Kyodo News.

Il termine ultimo per il rientro di Xiao Xiao e Lei Lei, che vivono ai Giardini Zoologici di Ueno dalla nascita, è fissata a febbraio in base a un accordo bilaterale di affido tra Tokyo e Pechino, riporta la stessa agenzia citando una fonte vicina alla vicenda.

All’inizio di quest’anno, anche quattro panda di uno zoo della prefettura di Wakayama sono stati rimandati in Cina, lasciando nel Paese soltanto i due panda gemelli di Ueno.

