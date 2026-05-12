Cina: Heilongjiang entra nella stagione del trapianto del riso (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone l’11 maggio 2026, mostra degli agricoltori mentre trapiantano piantine di riso in un campo di un’azienda agricola del gruppo Beidahuang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Di recente, lo Heilongjiang è entrato nella “stagione d’oro” per il trapianto del riso.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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