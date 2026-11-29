TRIESTE (ITALPRESS) – “Con questo provvedimento l’ampliamento del polo universitario di Pordenone riceve una nuova e importante accelerazione finanziaria e gestionale attraverso un’operazione che consolida la cooperazione tra enti territoriali, istituzioni accademiche e strutture di supporto agli studi per potenziare la presenza universitaria e i servizi agli studenti nel Friuli occidentale”. Così l’assessore regionale alla Formazione, istruzione, ricerca, università Alessia Rosolen a margine dell’approvazione da parte della Giunta, su proposta della stessa Rosolen, dello “Schema di Accordo di programma del secondo atto integrativo” tra la Regione, il Comune di Pordenone, il Consorzio universitario di Pordenone, l’Università degli studi di Trieste, l’Università degli studi di Udine, l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche ISIA di Roma e l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis) per la conversione di parte del centro direzionale Valle di Pordenone in polo universitario.

Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, grazie allo stanziamento aggiuntivo di 2,7 milioni di euro disposto dalla legge di stabilità regionale 2026, le risorse complessive destinate alla riconversione degli oltre cinquemila metri quadrati del centro direzionale Valle raggiungono i 15,9 milioni di euro. Il progetto prevede la riqualificazione del complesso urbano per la realizzazione di nuove aule, laboratori didattici e una casa dello studente.

La deliberazione aggiorna l’intesa promossa tra la Regione, il Comune di Pordenone, il Consorzio universitario cittadino, gli atenei di Trieste e di Udine, l’ISIA Roma Design e l’Ardis. Avviato nell’ambito della normativa regionale sull’edilizia universitaria con una dotazione iniziale di 11 milioni di euro, il piano aveva visto verso la fine del 2025 un primo adeguamento dei fondi a 13,2 milioni di euro.

Con questa seconda integrazione si formalizza l’ingresso dei nuovi fondi e si aggiorna il quadro amministrativo e contabile, recependo le varianti progettuali e la ridefinizione del cronoprogramma concordate in sede di Collegio di vigilanza.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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