TRIESTE (ITALPRESS) – “Con un investimento di 13,2 milioni di euro, interamente finanziato, procediamo con la riqualificazione e il potenziamento della strada regionale 355 della Val Degano, una delle principali arterie della Carnia occidentale, strategica anche per i collegamenti con il vicino Veneto. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la scorrevolezza della circolazione attraverso la rettifica di alcuni tratti curvilinei e l’adeguamento della carreggiata, che in diversi punti presenta una larghezza insufficiente a consentire l’incrocio in sicurezza dei mezzi pesanti. Gli approfondimenti tecnici hanno permesso di accorpare i primi due lotti di intervento della tratta Comeglians-Rigolato, individuando una soluzione progettuale che consente di contenere i costi e i tempi di realizzazione, limitando l’impatto delle opere sul territorio”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale, su sua proposta, del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) relativo al primo lotto funzionale degli interventi di riqualificazione e potenziamento della Sr 355 nella tratta Comeglians-Rigolato.

La strada regionale 355 collega Villa Santina, Ovaro, Comeglians, Rigolato, Forni Avoltri e Sappada. L’arteria presenta in diversi punti criticità legate alla conformazione del tracciato ed è interessata da frequenti dissesti e interruzioni della circolazione. Gli interventi programmati mirano anche a ridurre i fenomeni di congestione, agevolando gli spostamenti nell’area montana.

Il documento predisposto da Friuli Venezia Giulia Strade costituisce un approfondimento dello studio di fattibilità relativo all’intero itinerario da Comeglians a Cima Sappada, approvato dall’Esecutivo regionale il 7 agosto scorso. Per la tratta Comeglians-Rigolato, della lunghezza di 3.635 metri, era stata individuata una soluzione che prevede la rettifica di alcuni tratti stradali e la realizzazione della variante di Valpicetto, per un costo complessivo stimato di 28,9 milioni di euro.

La precedente articolazione degli interventi prevedeva un primo lotto di 835 metri e un secondo di 550 metri, per un’estensione complessiva di 1.385 metri e un costo stimato di 12,5 milioni di euro. Gli approfondimenti tecnici hanno portato all’accorpamento dei due lotti in un unico intervento di circa 1.330 metri, compreso fra le progressive chilometriche 14+365 e 15+695.

Il punto iniziale dell’intervento è stato spostato di 200 metri verso nord per mantenere la possibilità di valutare, nelle successive fasi progettuali, la realizzazione di una variante in galleria finalizzata a risolvere le criticità di accesso all’abitato di Runchia. Il punto finale è stato invece spostato di 145 metri verso nord, in ragione delle caratteristiche orografiche dell’area, prima delle opere sul Rio del Latte. L’intervento prevede una piattaforma stradale della larghezza complessiva di 8,50 metri, con due corsie da 3,25 metri ciascuna e banchine laterali da un metro, secondo le caratteristiche delle strade extraurbane locali (tipo F2).

La soluzione individuata permette di limitare l’entità degli scavi a monte e delle opere di sostegno a valle. La durata dei lavori è stimata in 30 mesi. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 13,2 milioni di euro, comprensivi dei lavori, delle somme a disposizione e dell’Iva.

“La copertura finanziaria dell’intero lotto – ha evidenziato Amirante – è garantita dai 5,5 milioni di euro già assegnati nel novembre del 2024, originariamente destinati al primo stralcio, e dagli ulteriori 7,7 milioni resi disponibili con la delibera approvata dalla Giunta lo scorso 13 novembre”.

A Friuli Venezia Giulia Strade, cui nel novembre del 2024 erano state affidate in delegazione amministrativa la progettazione e la realizzazione dell’intervento, competono lo sviluppo e l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, nonché la realizzazione dell’opera. Nelle successive fasi progettuali saranno effettuati gli approfondimenti specialistici e acquisite le autorizzazioni previste dalla normativa, con particolare riferimento agli aspetti archeologici, ambientali, idraulici e urbanistici. Sarà quindi definito il cronoprogramma di dettaglio dell’intervento.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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