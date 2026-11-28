TRIESTE (ITALPRESS) – “Rappresentate una delle poche realtà capaci di restituire valore alla socialità e a quell’incontro autentico che ha sempre fondato i modelli di relazione e di amicizia, oggi purtroppo a rischio tra i più giovani a causa dell’uso pervasivo di smartphone e social media”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel corso dell’incontro avvenuto in settimana con una delegazione di scout guidata dall’Unione degli scout di Trieste. Come ha spiegato il governatore, è anche per queste ragioni che la Regione intende rafforzare, per quanto di propria competenza, la collaborazione con le realtà dello scoutismo. “Affinché possiate operare nelle migliori condizioni per continuare a trasmettere quei principi di altruismo e solidarietà – ha concluso Fedriga – che portate avanti con merito da generazioni”.

– Foto Regione FVG –

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